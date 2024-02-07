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Около 30 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ступинском районе

По предварительной информации, один человек погиб. Еще трое получили травмы.
Ирина Егорова 2024-02-07 16:10:01
© Фото: mosoblproc, Telegram © Видео: @infomskbot, Telegram

На 86-м км (в районе Ступино) трассы М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 29 машин. Разбитые грузовики и легковые машины парализовали движение, трасса в районе ДТП в сторону Москвы перекрыта - организован объезд через Каширское шоссе.

По предварительной информации, один человек погиб еще трое пострадали, сообщает Ирина Волк в Telegram-канале.

«Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент имеются сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей», - сказано в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло около 14.50 по московскому времени. К месту аварии направлен пассажирский автобус для обогрева находящихся на месте происшествия граждан. 

В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня и до завтра будет идти сильный снег, метель. На дорогах ожидаются заносы, водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за сложных погодных условий.

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