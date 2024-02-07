Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков», Стокгольм официально прекратил расследования теракта. Все собранные материалы переданы Берлину. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что этот шаг - лишнее подтверждение того, что Швеция боится в ходе разбирательств выйти на США. О причастности ЦРУ к подрыву ниток газопровода Херш писал неоднократно.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что возглавляемая им группа исследовала место преступления, провела несколько допросов - причем все в тесном сотрудничестве с Данией и Германией. Но вынуждена прекратить расследование.

Основная цель расследования заключалась в том, чтобы установить, является ли Швеция или использование ее территории участников теракта на «Севпотоках». В настоящее время расследование не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению.

И хотя от расследования Швеции не осталось в прямом смысле и мокрого места, даже сейчас Матс Юнгквист отказывается назвать имена предполагаемых подозреваемых. Мотивируя это тем, что свое расследование продолжает Германия. Хотя немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что таковых могло не оказаться в принципе, а прекращение дела в Швеции даже на руку Германии. Там не теряют надежды сравнить следы взрывчатки с обломком трубы с образцами, найденными на яхте Андромеда. Согласно единственной версии, пока всерьез рассматриваемой на Западе, теракт был совершен без ведома США проукраинской группировкой.

«Я уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», - заявил Путин.

Россию, как совладельца компании-оператора газопроводу и по идее одного из пострадавших к проведению расследования не допустили. Объяснив это тем, что Россия может получить доступ к вопросам, которые касаются шведской безопасности.

По словам Дмитрия Пескова, «интересно, как власти ФРГ подойдут к расследованию», так как Германия после взрыва на нитках газопровода потеряла важнейший актив и компании лишились рентабельности.

Сеймур Херш в своем расследовании говорит, что в феврале 2022 года к трубам на дне Балтийского моря была прикреплена взрывчатка. Тогда публицист назвал это спецоперацией ЦРУ, которая по задумке Вашингтона должна быть использована как рычаг давления на Россию, чтобы не допустить спецоперации на Украине. Кроме этого, как пишет Херш уже сегодня, и Швеция, и Дания были прекрасно осведомлены об учениях США в Балтийском море, во время которых вероятно и были заминированы газопроводы «Северный поток».

«Неспособность двух стран завершить свое расследование, возможно, была вызвана тем фактом, как мне сказали, что некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах точно понимали, что происходит», - заявил журналист.

Результаты инициированного Бундестагом расследования, по словам Херша, также засекретили по соображениям безопасности. Взрывы на газопроводах он называет результатом политики сдерживания России. Попыткой вбить клин между Россией и Европой.

«Ни один высокопоставленный немецкий лидер, включая канцлера Олафа Шольца, который, как известно, близок к президенту Байдену, не предпринял сколько-нибудь существенного усилия, чтобы определить, кто что сделал», - отметил журналист.

Но пострадавшими в результате подрыва двух ниток газопровода и от прекращения поставок российского газа именно европейцы. Так ЕС запретил поставки в нашу страну оборудования для строительства заводов по сжижению газа. При этом Германия, например, отказавшись от его поставок в трубопроводном виде теперь закупает в России производимые за счет него азотные удобрения.

Напомним, подводный подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. В рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон. Некоторые эксперты также разделяют эту точку зрения, так как вероятной причиной того, что Швеция объявила о прекращении расследования является «результаты их расследования, которые нецелесообразно озвучивать в политическом плане».