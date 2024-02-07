Шведская прокуратура прекратила расследование дела о подрывах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые произошли 26 сентября 2022 года.

«Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция неприменима, поэтому дело следует закрыть», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте надзорного органа.

Уточняется, что основной целью расследования, которое возглавлял прокурор Матс Юнгквист, было установление причастности к деянию граждан Швеции и выяснение факта возможного использования территории скандинавского государства для совершения теракта. За время расследования Стокгольм активно сотрудничал с Копенгагеном и Берлином.

В сообщении прокуратуры говорится, что следствие не выявило «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, которое произошло в международных водах». Как отметил Юнгквист, во время расследования, которое «было систематическим и тщательным», было проанализировано большое количество движений судов, обследовано место ЧП и проведено несколько допросов.

В конце декабря 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал новую статью, посвященную взрывам на «Северных потоках». По его мнению, Соединенные Штаты Америки стали готовить диверсию на газопроводах за несколько недель до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон. Российский лидер отметил, что не на Москве лежит ответственность за то, что в Европе недополучают газ.