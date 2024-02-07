Политолог Смолин назвал причину прекращения расследования дела по «Севпотокам»

Либо шведская прокуратура нашла доказательства и пришла к выводам, которые не устроили США, либо Швеция решила не вмешиваться в ситуацию, прокомментировал ситуацию с завершением расследования теракта на «Северных потоках» политолог Михаил Смолин.

«Видимо, расследование приходит к таким выводам, которые невыгодно озвучивать либо самой Швеции, либо более сильным странам, которые намекают Швеции, что лучше бы она помолчала. Потому что, если бы там нашли российский след, мы бы об этом услышали на всех площадках, и шведский прокурор говорил бы об этом с утра до вечера», - заявил Радио Sputnik эксперт.

По его словам, если и Германия завершит расследование этим же шагом, что и Швеция, можно со стопроцентной уверенностью заявить о том, что теракт совершили либо Англия, либо США, которые «намекнули Германии и Швеции», что озвучивать результаты их расследования нецелесообразно в политическом плане.

Следить за реакцией Германии призывает и Дмитрий Песков. По его словам, «интересно, как власти ФРГ подойдут к расследованию», так как Германия после взрыва на нитках газопровода потеряла важнейший актив и компании лишились рентабельности.

Напомним, что шведская прокуратура объявила о прекращении расследования дела о подрывах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые произошли 26 сентября 2022 года. Следствие не выявило «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, которое произошло в международных водах». В рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Вашингтон.