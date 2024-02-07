Песков заявил, что у Биковича и без HBO будут другие интересные предложения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович не появится в проекте американской компании HBO на фоне требований украинского МИД. Планировалось, что артист сыграет роль русского йога и ментора в сериале «Белый лотос».

«Это же частная компания. Кого хочет - нанимает, кого хочет - не нанимает», - сказал он.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что у Биковича «будет много других интересных предложений».

Сам актер в своих социальных сетях, говоря о решении HBO расторгнуть с ним контракт, заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию. При этом он подчеркнул, что не готов менять свои принципы.

Ранее актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская отметила, что Биковичу не стоит переживать из-за разрыва соглашения с HBO. По ее словам, тот факт, что актер не появится в сериале «Белый лотос», не станет для него большой трагедией. Роль Биковича исполнит болгарский актер Джулиан Костов.