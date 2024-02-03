Актриса Поплавская: Биковичу не стоит переживать из-за разрыва контракта с HBO

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала «Звезде» решение компании HBO расторгнуть контракт с сербским актером Милошем Биковичем на фоне требований внешнеполитического ведомства Украины. По мнению актрисы, тот факт, что Бикович не появится в сериале «Белый лотос» не станет для него большой трагедией.

«Ему нет смысла обращать на это внимание, в конце концов, собака лает - караван идет. Тем более, если у него есть российское гражданство, то он может просто работать со своей страной», - сочла Поплавская.

Общественный деятель также отметила, что при желании сниматься в кинокартине Бикович всегда может найти выход из сложившейся ситуации. По ее мнению, сейчас каждый международный актер так или иначе решает, с кем сотрудничать.

«Искусство всегда было политично, как ни посмотри», - отметила Поплавская.

Милош Бикович должен был сняться в третьем сезоне сериала «Белый лотос» компании HBO в роли русского йога и ментора. Сам актер, комментируя разрыв контракта с компанией, заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию и не планирует менять свои принципы.