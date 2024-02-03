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Актер Милош Бикович не появится в сериале «Белый лотос» из-за политики

Планировалось, что он сыграет роль русского йога и ментора в сериале HBO «Белый лотос».
Игнат Далакян 2024-02-03 10:37:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Актер Милош Бикович не появится в сериале «Белый лотос». Компания HBO расторгла контракт с сербским актером. Об этом представитель НВО рассказал «Известиям».

Милош Бикович должен был принимать участие в съемках третьего сезона сериала. Планировалось, что он сыграет роль русского йога и ментора. Предполагается, что компания приняла решение отстранить от роли актера на фоне требований внешнеполитического ведомства Украины.

«Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена», - сказал собеседник изданию.

Сам актер с своей соцсети Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) сообщил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию. Милош Бикович заявил, что не готов менять свои принципы.

Ранее Милош Бикович рассказывал нам, что именно в России находятся истоки современного актерского мастерства. По словам актера, культура является мостиком, связывающим народы.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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