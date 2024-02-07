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Белый дом заявил, что никогда не пытался помешать общению Карлсона с Путиным

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал о двух попытках администрации Джо Байдена помешать ему взять интервью у Владимира Путина.
Ян Брацкий 2024-02-07 00:09:01
© Фото: White House, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Власти США никогда не препятствовали попыткам журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Абсолютно нет», - заявила она на брифинге для журналистов, комментируя слова Карлсона о попытках властей помешать ему.

Ранее в своем видеообращении из российской столицы американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена дважды пыталась сорвать его интервью с Путиным. Первая попытка была совершена три года назад, вторая - сейчас, рассказал Карлсон.

Всемирно известный журналист отметил, что хочет поговорить с президентом России, потому что за океаном люди абсолютно не в курсе того, что происходит между Москвой и Киевом. Такер уточнил, что разместит полную версию интервью в свободном доступе, бесплатно и без монтажа в социальной сети Х.

#интервью #сша #Белый дом #журналист #Владимир Путин #Такер Карлсон
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