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Маск призвал арестовать в ответ тех, кто угрожает репрессиями Карлсону

Ранее Карлсона предупредили о рисках повторить судьбу Джулиана Ассанжа, так как в США многие остались недовольны его решением посетить Россию.
Елизавета Кондрикова 2024-02-07 05:43:01
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу угроз со стороны американских политических элит в адрес журналиста Такера Карлсона, недавно прилетевшего в Москву, призвав арестовать их в ответ.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», - говорится в сообщении Маска в социальной сети X.

Подобным образом Маск отозвался в ответ на мнение блогера Яна Чонга, который призвал Карлсона быть осторожным, чтобы не повторить судьбу Джулиана Ассанжа. Он упомянул о множествах звонков от представителей американского истеблишмента с призывом арестовать журналиста из-за его визита в Россию и возможного интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает «360»

Напомним, накануне стало известно о намерении американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина, так как многие американцы не знают, что на самом деле происходит в России и на Украине. Видеозапись анонса интервью набрала семь миллионов просмотров всего за один час, и это число продолжало расти с большой скоростью.

При этом Карлсон отметил готовность Маска не блокировать и не замалчивать это интервью, когда оно будет опубликовано в социальной сети X.

#Россия #сша #илон маск #визит в москву #Такер Карлсон #американские элиты
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