Россия готова делиться информацией о результатах расследования крушения самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, с любыми международными организациями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, российская сторона уже направила соответствующее письмо в ООН.

«Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», - добавил дипломат на заседании СБ ООН.

Небензя уточнил, что в последнее время расследование продвинулось вперед, и указал на ответственность Соединенных Штатов за эту атаку. Он добавил, что Госдепартамент США продолжает лицемерно избегать комментариев по этому поводу, оставляя это для представителей Киева.

Ранее в Кремле сообщили, что страны Запада не захотели расследовать удар ВСУ по российскому самолету, несмотря на призыв России провести международное расследование. Глава МИД РФ Сергей Лавров же еще в конце января отметил, что Москва не закрывается от тех стран, которые хотят знать правду о крушении Ил-76.