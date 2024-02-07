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Небензя заявил, что РФ готова делиться результатами расследования крушения Ил-76

Ранее стало известно о том, что страны Запада отказались от проведения международного расследования, несмотря на призывы Москвы.
Елизавета Кондрикова 2024-02-07 00:16:01
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire Globallookpress

Россия готова делиться информацией о результатах расследования крушения самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, с любыми международными организациями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, российская сторона уже направила соответствующее письмо в ООН.

«Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», - добавил дипломат на заседании СБ ООН.

Небензя уточнил, что в последнее время расследование продвинулось вперед, и указал на ответственность Соединенных Штатов за эту атаку. Он добавил, что Госдепартамент США продолжает лицемерно избегать комментариев по этому поводу, оставляя это для представителей Киева.

Ранее в Кремле сообщили, что страны Запада не захотели расследовать удар ВСУ по российскому самолету, несмотря на призыв России провести международное расследование. Глава МИД РФ Сергей Лавров же еще в конце января отметил, что Москва не закрывается от тех стран, которые хотят знать правду о крушении Ил-76.

#Россия #расследование #СБ ООН #василий небензя #международные организации #самолет Ил-76
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