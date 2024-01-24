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МО РФ сообщило о крушении Ил-76 с пленными в Белгородской области

На борту самолета находились 65 пленных, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
2024-01-24 12:27:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. 

Самолет упал около 11.00 по московскому времени при выполнении планового полета. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. Также в Ил-76 были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Также сообщается, что к месту падения уже вылетела комиссия ВКС России для того, чтобы установить причины катастрофы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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