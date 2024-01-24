МО РФ сообщило о крушении Ил-76 с пленными в Белгородской области

Минобороны России заявило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.

Самолет упал около 11.00 по московскому времени при выполнении планового полета.

Российское оборонное ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена. Также в Ил-76 были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Также сообщается, что к месту падения уже вылетела комиссия ВКС России для того, чтобы установить причины катастрофы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.













