Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не закрывается от тех стран, которые хотят знать правду о катастрофе с Ил-76. Об этом глава МИД России рассказал в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

«Зеленский, который у них (на Украине. - Прим. ред.) там называется президентом, потребовал международного расследования. И где теперь это расследование?» - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Российская Федерация проводит свое расследование относительно удара ВСУ по Ил-76, который перевозил украинских военнослужащих в рамках обмена, и не закрывается в своих действиях от тех, кто хочет знать правду.

«Зеленский, повторю еще раз, призвал провести международное расследование. Где его хозяева? Они хоть как-то откликнулись на этот призыв? Нет. Знаете почему? Потому что они вообще не любят международных расследований», - сказал глава МИД России.

Ранее мы рассказывали, как киевский режим пытается запутать следы после удара по Ил-76 со своими военнослужащими. Показательная реакция Киева была следующей: в начале - восторг и эйфория от сбитого российского Ил-76, затем - немая пауза и попытки замести следы.