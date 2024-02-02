В Кремле заявили, что страны Запада не захотели расследовать атаку ВСУ на Ил-76

Иностранные государства проигнорировали призыв России провести международное расследование удара ВСУ по самолету Ил-76 под Белгородом. О реакции международного сообщества на трагедию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки ВСУ на Ил-76», - отметил представитель Кремля.

Песков также поделился информацией о погибших 64 украинских военнопленных, которые летели в Ил-76 для обмена.

«Вопрос о судьбе тел украинских военнопленных, погибших при атаке ВСУ на Ил-76, в компетенции следственных органов», - пояснил Песков.

Ранее в Кремле пояснили, что не получали запрос с Украины о передаче тел военнопленных, погибших при ударе ракеты из ЗРК Patriot по транспортному самолету Ил-76 в Белгородской области.