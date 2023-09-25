Журналист Карлсон заявил, что правительство США запретило ему брать интервью у Путина

По словам журналиста, на протяжении многих лет люди, управляющие США, «агрессивно» пытались контролировать то, что доступно в американских СМИ.

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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американское правительство запретило ему брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом журналист рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoch.

Карлсон считает, что на протяжении десятилетий «люди, управляющие США», предпринимали очень агрессивные попытки контролировать то, что доступно в средствах массовой информации Соединенных Штатов. В качестве примера американский журналист привел украинский конфликт.

«Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено!», - сказал Карлсон и отметил, что при попытке взять интервью у Путина, правительство США остановило его.

Подробности журналист не уточнил, но указал, что на ситуацию американские медиа никак не отреагировали.

Ранее Такер Карлсон предположил, что Соединенные Штаты могут начать войну с Российской Федерацией в 2024 году. По его мнению, такое может случиться для того, чтобы удержать власть в стране.