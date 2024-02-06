Небензя назвал удары США по Сирии попыткой администрации Байдена улучшить имидж

Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой действующей американской администрации «подправить свой провальный имидж» на фоне приближающихся президентских выборов. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Видим в этой попытке поиграть мускулами, прежде всего, стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке», - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

По словам постпреда, таким образом в Вашингтоне хотят улучшить свое положение на международной арене, однако подобный «акт возмездия» американского правительства не имеет оправдания.

Небензя также добавил, что американская военная база, находящаяся в Сирии, располагается в этой ближневосточной стране незаконно.

Напомним, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли 26 ударов по объектам в Сирии и Ираке, в результате в Сирии погибли как минимум 18 человек, в Ираке - 16. В МИД РФ назвали эту операцию Соединенных Штатов в регионе нарушением международного права и указали на попытки Вашингтона втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.