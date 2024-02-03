МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: США ударами по Сирии и Ираку пренебрегли нормами международного права

В МИД РФ считают, что авиаудары США по Сирии и Ираку направлены на втягивание в конфликт крупнейших стран Ближнего Востока.
Алина Луговая 2024-02-03 16:00:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

США своими ударами по объектам в Ираке и Сирии, в результате которых повреждены десятки объектов и погибли мирные жители, показали пренебрежение международным правом. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права», - говорится в заявлении МИД РФ.

Она отметила, что для своих ударов США использовали стратегические бомбардировщики. По словам Захаровой, в них также послушно участвовали королевские ВВС Великобритании, и Лондону тоже необходимо будет ответить за поддержку провокационных действий США.

«Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», - подчеркнула Захарова.

Захарова добавила, что таким образом США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны региона. Кроме того, последние события лишь подтверждают, что США никогда не искали решений проблем на Ближнем Востоке.

В МИД РФ осудили американо-британскую агрессию и добиваются рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН.

#в стране и мире #сирия #сша #Ирак #МИД РФ #авиаудары
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»