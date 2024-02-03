Багдад обвинил Вашингтон во лжи о координации с Ираком ударов по базам КСИР

Руководство Ирака обвинило США во лжи и неприкрытой агрессии. Иранское правительство отреагировало на заявление Вашингтона о согласованности нанесенных авиаударов по объектам Ирана в Сирии и Ираке.

«Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения», - приводит РИА Новости заявление официального представителя правительства Ирака Басем аль-Авади.

В Багдаде назвали атаку ВВС США неприкрытой агрессией и подчеркнули, что американская коалиция дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

«Присутствие международной коалиции в стране стало угрозой для безопасности и стабильности», - заявил аль-Авади.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли 26 авиаударов по иранским объектам в Иране и Сирии, жертвами атаки стали по меньшей мере 18 человек. В Центре исследований проблем безопасности РАН назвали атаку ожидаемым ответом США на удары по их базам на Ближнем Востоке.