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Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии

Заседание СБ ООН по авиаударами США по Ираку и Сирии может состояться 5 февраля.
Елизавета Егорова 2024-02-03 18:40:01
© Фото: Loey Felipe, UN Photo, Globallookpress

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ночными авиаударами Соединенных Штатов по территориям Ирака и Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. 

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Заседание Совета безопасности по этой теме может состояться 5 февраля в Нью-Йорке в 16:00 по местному времени (00:00 по московскому времени), добавил дипломат.

Ранее в российском МИД осудили ночной авианалет США, назвав его пренебрежением международным правом. По словам официального представителя Министерства Марии Захаровой, Штаты таким образом обостряют ситуацию на Ближнем Востоке. 

Напомним, что ВВС США нанесли 26 ударов по объектам в Сирии и Ираке в ночь на 3 февраля. При атаке в Сирии погибли как минимум 18 человек, в Ираке - 16. Кроме военной инфраструктуры, пострадала также государственная и частная. 

#сирия #сша #Ирак #Ближний Восток #СБ ООН #Дмитрий Полянский #срочное заседание
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