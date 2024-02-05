РФ запросила срочное заседание СБ ООН после удара ВСУ по Лисичанску

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Предположительно, заседание назначат на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по московскому времени) 6 февраля, добавил он.

ВСУ нанесли удар по кафе-пекарне в ЛНР вечером 3 февраля. В результате погибли 28 мирных жителей, том числе беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пострадали 10 человек, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Это три женщины и один мужчина. Трое находятся в реанимации.

При обстреле Лисичанска погиб министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко, а также муниципальные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.

Предположительно, по кафе ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS.