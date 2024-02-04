Четырех пострадавших от обстрела Лисичанска в тяжелом состоянии привезли в Луганск

Часть пострадавших, поучивших тяжелые ранения при обстреле Лисичанска, сегодня ночью срочно привезли в республиканскую больницу в Луганске. Речь идет о шести пострадавших из десяти, уточнила информацию министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Четыре человека - в крайне тяжелом состоянии. Это три женщины и один мужчина. Трое находятся в реанимации», - пояснила Пащенко.

В республиканском Минздраве заверили, что клиника обеспечена всем необходимым для оказания помощи раненым, кроме того, луганским врачам помогают коллеги из Центра медицины катастроф. Возможности телемедицины позволяют проводить онлайн консультации. Задача луганских медиков, как пояснила Пащенко, добиться стабилизации состояния пациентов и затем перевести их для дальнейшего лечения в федеральные клиники.

Напомним, что накануне вечером в результате удара ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек, среди них один ребенок, девять женщин и 18 мужчин. Российский МИД назвал обстрел жилого района с пекарней терактом и «благодарностью киевских экстремистов за щедрую финансовую поддержку стран Евросоюза».