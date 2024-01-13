CBS: нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США

Минюст США обратился в Верховный суд с заявлением о том, что Техас использует своих вооруженных нацгвардейцев, чтобы не допустить агентов пограничного патруля и солдат федеральной национальной гвардии примерно на 2,5 мили американо-мексиканской границы, сообщает CBS News. Международная граница в Техасе проходит посреди реки Рио-Гранде.

Власти штата запретили федеральным пограничникам США патрулировать общественные места в приграничном городе Игл-Пасс. В этом районе мигранты обычно пересекают Рио-Гранде. До сих пор в местном парке Шелби пограничники содержали мигрантов на открытой площадке перед тем как отправить их для дальнейшей обработки.

В прошлом месяце количество незаконных пересечений границы резко возросло до рекордного уровня. И теперь подразделения нацгвардии Техаса, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, фактически взяли на себя часть федеральной границы.

«Они отказывают во въезде агентам пограничной службы для выполнения наших обязанностей», - рассказал федеральный чиновник.

Представитель военного департамента Техаса Майкл Перри заявил, что действия штата направлены на предотвращение нелегального пересечения границы.

По федеральному закону, пограничный патруль несет юридическую ответственность за обработку мигрантов на территории США и принятие решения о том, следует ли их задерживать, передавать другому агентству, депортировать или выпускать в страну до судебного слушания.

Захват парка Шелби - это «последняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас бросить вызов полномочиям федерального правительства в области иммиграции», говорится в материале телекомпании. Под руководством республиканца Эбботта Техас переправил десятки тысяч мигрантов в города, возглавляемые демократами, арестовал тысячи взрослых мигрантов по обвинению в незаконном проникновении на территорию и укрепил берега Рио-Гранде колючей проволокой и плавучими барьерами.