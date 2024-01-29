Власти Техаса намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата

Власти Техаса заявили о намерении установить заграждения из колючей проволоки на всем протяжении границы штата с Мексикой. Об этом рассказал вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», - цитирует РИА Новости слова Патрика.

Протяженность границы составляет более 3 тысяч километров. По словам вице-губернатора штата Техас, федеральным властям понадобилось бы «очень много кусачек», чтобы перерезать всю эту колючую проволоку, которую штат «сразу бы восстанавливал».

Дэн Патрик отметил, что несколько месяцев назад Техас пересекали около 3 тысяч мигрантов ежедневно. Однако, на данный момент, после того, как власти штата возвели заграждения, этот показатель стал равен нулю.

Вице-губернатор штата также считает, что никакого смысла со стороны администрации американского президента Джо Байдена «приходить и резать колючую проволоку» нет. Патрик также добавил, что Техас не хочет конфронтации.

Ранее власти Техаса объявляли о наборе добровольцев в патрули на мексиканской границе. Организаторы миссии открыли новые штатные должности, а также объявили о введении льгот для волонтеров.