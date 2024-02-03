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Удар по пекарне в Лисичанске мог быть из РСЗО HIMARS

Военные следователи СК РФ зафиксировали преступления ВФУ в отношении мирного населения ЛНР.
Елизавета Егорова 2024-02-03 21:05:01
© Фото: novnews vk

Удар по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республике (ЛНР) мог быть нанесен из РСЗО HIMARS. Об этом ТАСС сообщили сотрудники Следственного комитета России.

«Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. <...> Обстрел производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», - заявили военные следователи СК России.

Напомним, что украинские боевики атаковали пекарню в городе Лисичанск в субботу днем. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в это время в здании находились люди, которые пришли за свежим хлебом.

При обстреле пекарни погибли как минимум семь человек, еще шесть получили ранения. Десятки человек по-прежнему находятся под завалами. Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы.  

#в стране и мире #ВСУ #ЛНР #Обстрел #Лисичанск #РСЗО HIMARS
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