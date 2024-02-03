Захарова назвала обстрел ВСУ Лисичанска «благодарностью» ЕС за «щедрую» помощь

Обстрелом пекарни в Лисичанске, совершенным украинскими боевиками днем 3 февраля, киевский режим высказал «благодарность» Евросоюзу за оказанную «щедрую» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт - "благодарность" киевских экстремистов за "щедрую" финансовую поддержку стран Евросоюза», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД РФ.

Дипломат заявила, что нападение ВСУ еще раз доказывает преступную сущность киевского режима. Россия проинформирует о случившейся трагедии международные организации, а также ожидает от профильных учреждений скорейшего безоговорочного осуждения преступлений Украины.

Напомним, что украинские боевики обстреляли пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики днем 3 февраля. По словам главы региона Леонида Пасечника, именно в это время мирные жители города пришли туда за свежим хлебом.

На данный момент известно о 15 погибших и 10 пострадавших, еще десятки человек находятся под завалами.