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Politika: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76

Сербское издание пишет, что тем самым Зеленский и его окружение пытаются уйти от ответственности.
Игнат Далакян 2024-02-04 12:44:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский хочет обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ударе по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом пишет сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», - пишет издание.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атака украинских войск на Ил-76 говорит о циничном характере действий Киева. Глава российского военного ведомства отметил, что киевский режим готов пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей.

Напомним, что 24 января ВСУ нанесли удар по российскому транспортному самолету Ил-76 над Белгородской областью. На его борту находились украинские военнопленные. Позднее Следственный комитет России официально подтвердил, что Ил-76 был сбит ракетой американского ЗРК Patriot. Владимир Путин назвал преступлением уничтожение Киевом российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

#в стране и мире #Ил-76 #Украина #Владимир Зеленский #Валерий Залужный
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