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Гладков сообщил, что все, кто находился на борту Ил-76, погибли

Место крушения оцеплено, сейчас там работают оперативные службы.
Анна Назайкина 2024-01-24 14:13:01
© Фото: belgorod01, Telegram © Видео: belgorod01, Telegram

Все, кто находился на борту рухнувшего Ил-76, погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, борт потерпел крушение в Корочанском районе рядом с населенным пунктом, пишет Sputnik.

На данный момент место ЧП оцепили, сейчас там находятся все оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня примерно в 11 утра во время планового полета потерпел крушение Ил-76 с пленными украинскими бойцами на борту, которых перевозили для обмена.

Причины катастрофы будет устанавливать комиссия ВКС, которая направилась к месту падения самолета.

#Ил-76 #белгородская область #губернатор #Вячеслав Гладков
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