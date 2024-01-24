Гладков сообщил, что все, кто находился на борту Ил-76, погибли

Все, кто находился на борту рухнувшего Ил-76, погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, борт потерпел крушение в Корочанском районе рядом с населенным пунктом, пишет Sputnik.

На данный момент место ЧП оцепили, сейчас там находятся все оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня примерно в 11 утра во время планового полета потерпел крушение Ил-76 с пленными украинскими бойцами на борту, которых перевозили для обмена.

Причины катастрофы будет устанавливать комиссия ВКС, которая направилась к месту падения самолета.