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Путин назвал преступлением уничтожение Киевом Ил-76 с военнопленными

Владимир Путин допустил, что ВСУ могли сбить Ил-76 по неосторожности, но это все равно является преступлением.
Алина Луговая 2024-01-31 17:13:01
© Фото: СК РФ © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ могли сбить  Ил-76, на котором находились украинские пленные, по неосторожности, однако произошедшее не перестает быть преступлением, заявил Владимир Путин.

«Можно предположить, что они сделали это случайно. Но это преступление в любом случае», - сказал Путин.

Путин добавил, что, по результатам экспертизы, самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot с подконтрольной киевскому режиму территории.

Он добавил, что мотивы ВСУ остаются для него непонятными

Кроме того, Россия продолжает настаивать на проведении международного расследования, однако желающих из других стран пока нет, отметил Путин.

Напомним, Ил-76 был уничтожен ВСУ 24 января. На его борту находились украинские пленные. Их должны были обменять. После попадания украинской ракеты все погибли. 

#в стране и мире #Ил-76 #расследование #преступление #Владимир Путин
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