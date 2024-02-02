Шойгу: атака ВСУ на Ил-76 говорит о циничном характере действий Киева

Атака на российский Ил-76 с подлежащими обмену военнослужащими Украины говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан.

«При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», - сказал глава МО РФ.

Сергей Шойгу напомнил, что на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену.

Напомним, что Следственный комитет России ранее официально подтвердил, что российский транспортный самолет Ил-76 был сбит ракетой американского ЗРК Patriot. Специалисты обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет, а смывы с обломков позволили обнаружить следы взрывчатой смеси иностранного производства. Позднее обломки упавшего самолета доставили на специальный полигон.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.