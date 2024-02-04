Из-под завалов пекарни в Лисичанске извлекли тела 20 погибших

В результате удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске погибли 20 человек. Обновленную информацию сообщило МЧС России.

«В Лисичанске сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», - рассказали в министерстве.

До этого поступала информация о 15 погибших. Удар по лисичанской пекарне со стороны ВСУ произошел днем 3 февраля. Следственный комитет России пояснил, что удары могли наноситься из РСЗО HIMARS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую трагедию «благодарностью» украинских боевиков ЕС за «щедрую» помощь в размере 50 миллиардов евро.