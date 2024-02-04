МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из-под завалов пекарни в Лисичанске извлекли тела 20 погибших

Спасатели продолжают разбор завалов пекарни в Лисичанске, по которой ВСУ ударили днем 3 февраля предположительно из HIMARS.
Дарина Криц 2024-02-04 00:27:01
© Фото: МЧС РФ

В результате удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске погибли 20 человек. Обновленную информацию сообщило МЧС России.

«В Лисичанске сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», - рассказали в министерстве.

До этого поступала информация о 15 погибших. Удар по лисичанской пекарне со стороны ВСУ произошел днем 3 февраля. Следственный комитет России пояснил, что удары могли наноситься из РСЗО HIMARS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшую трагедию «благодарностью» украинских боевиков ЕС за «щедрую» помощь в размере 50 миллиардов евро.

#в стране и мире #обломки #МЧС РФ #погибшие #пекарня #Лисичанск #обстрел всу
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»