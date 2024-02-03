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Число погибших из-за обстрела ВСУ Лисичанска возросло до 15

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте которых до сегодняшних ударов ВСУ находилась пекарня.
Алина Луговая 2024-02-03 22:38:01
© Фото: vk.novnews

Число погибших в результате ударов ВСУ по Лисичанску увеличилось до 15. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По состоянию на 22:30 спасено 10 человек, 15, к сожалению, погибли», - сообщили в МЧС России по ЛНР. 

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели будут разбирать завалы ночью.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что под завалами могут находиться еще 10 человек, среди них могут быть погибшие.

ВСУ накрыли огнем пекарню днем 3 февраля. По данным СК России, удары могли наноситься из РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник связывает очередную атаку по мирным объектам с отсутствием у ВСУ «успехов на фронте». Были опубликованы кадры разрушенной пекарни. 

 

#в стране и мире #ВСУ #МЧС России #погибли #Лисичанск
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