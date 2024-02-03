Число погибших из-за обстрела ВСУ Лисичанска возросло до 15

Число погибших в результате ударов ВСУ по Лисичанску увеличилось до 15. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По состоянию на 22:30 спасено 10 человек, 15, к сожалению, погибли», - сообщили в МЧС России по ЛНР.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели будут разбирать завалы ночью.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что под завалами могут находиться еще 10 человек, среди них могут быть погибшие.

ВСУ накрыли огнем пекарню днем 3 февраля. По данным СК России, удары могли наноситься из РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник связывает очередную атаку по мирным объектам с отсутствием у ВСУ «успехов на фронте». Были опубликованы кадры разрушенной пекарни.