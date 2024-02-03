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Байден заявил о продолжении ответных ударов США за атаку на базу в Иордании

Американские власти не оставят без ответа произошедшее 28 января нападение на военный объект США. По словам Байдена, его страна не ищет конфликта в ближневосточном регионе.
Марина Крижановская 2024-02-03 02:20:01
© Фото: Annabelle Gordon - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Американский президент Джо Байден предупредил, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать ответные действия за атаку по своей военной базе в Иордании, приводит его слова RT.

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем», - заявил он.

Вашингтон, добавил Байден, не оставит подобные действия без реакции. Но при этом США не ищут конфликта на Ближнем Востоке, подытожил он.

Удар по американской военной базе, расположенной на северо-востоке Иордании на границе Сирии и Ирака, произошел 28 января. При ударе по ней беспилотника погибли трое военнослужащих, ранения получили десятки военных. По последним данным, их число возросло до 40 человек.

В ночь на 3 февраля в Дэйр эз-Зоре под удар попали позиции союзников сирийской армии. Позднее Центральное командование ВС США подтвердило, что удары нанесли военные США.

Американцы ударили по 85 объектам «КСИР и связанным с ним группировкам» на территории Сирии и Ирака. Среди целей - командные и разведывательные центры, склады ракет и БПЛА, логистические пункты.

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