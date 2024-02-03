В окрестностях Дэйр эз-Зора атаковали позиции союзников сирийской армии

Позиции союзных сил армии Сирии подверглись атаке в окрестностях города Дэйр эз-Зор возле населенного пункта Айн-Али. По ним нанесли удары военные самолеты. Об этом РИА Новости сообщил источник в военных кругах.

«Боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора», - цитирует его агентство.

Незадолго до этого в Соединенных Штатах прозвучали заявления о готовности приступить к нанесению ударов по Сирии в качестве ответной меры на недавнюю атаку по военной базе в Иордании на границе с Ираком и Сирией.

Телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц предал, что США намерены отреагировать на смертельную атаку беспилотника.

«США намерены нанести ответные удары на Ближнем Востоке, вероятно, против поддерживаемых Ираном боевиков за удар беспилотника по американской базе в Иордании в прошлое воскресенье, в результате которого погибли три американских военнослужащих», - рассказали журналисты.

На фоне произошедших в Сирии атак телеканал, ссылаясь на источники, опубликовал сообщение, что «первоначальная серия ударов по Сирии была нанесена не со стороны США, удары США все еще ожидаются».

Затем Центральное командование ВС США подтвердило, что военные нанесли удары по 85 объектам «КСИР и связанным с ним группировкам» на территории Сирии и Ирака. Среди целей - командные и разведывательные центры, склады ракет и БПЛА, логистические пункты.

«2 февраля силы CENTCOM нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) "Кудс" и связанным с ним группировкам ополченцев. Военные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прилетели из США. В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов», - доложили в военном ведомстве.

Удар по американской военной базе произошел 28 января. В результате атаки беспилотника по военному объекту погибли трое военнослужащих и не менее 40 получили ранения.

Власти США, включая президента Джо Байдена, пообещали ответ за этот удар в то время и таким способом, каким они посчитают нужным.