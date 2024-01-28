Трое американских военных погибли при атаке беспилотника на базу США в Иордании

Трое американских военнослужащих погибли и еще 25 ранены после атаки беспилотника по военной базе США на северо-востоке Иордании, что является «значительной эскалацией» ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование ВС США и собственные источники среди официальных лиц страны.

«Это первый случай, когда американские военнослужащие были убиты в результате вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в секторе Газа», - говорится в публикации.

Уточняется, что база находится на границе с Сирией. Дрон, скорее всего, был запущен с территории Сирии при поддержке иранских боевиков. К данному моменту неизвестно, почему американские средства ПВО не смогли перехватить беспилотник.

Ситуацию прокомментировал президент США Джо Байден, который пообещал привлечь виновных в нападении к ответственности «в то время и таким образом, какой он выберет». По его словам, атака была осуществлена радикальными группировками боевиков, действующими в Ираке и Сирии.

При этом, по данным ТАСС, в кабмине Иордании утверждают, что атака была осуществлена по базе эт-Танф в Сирии.

В последние месяцы военные базы США в регионе неоднократно подвергались атакам. В понедельник 22 января сообщалось об ударе по базе в Сирии, тогда ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».