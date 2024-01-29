В Пентагоне сообщили об увеличении числа раненых после удара по базе в Иордании

После удара по американской военной базе в Иордании увеличилось количество раненых, превысив 40 человек.

Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее данным, в оборонном ведомстве знают, что к атаке причастен Иран.

«Мы знаем, что это вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном», - сообщила представитель Пентагона.

Как сообщалось 28 января, глава американского министерства обороны Ллойд Остин пообещал ответ за произошедшее в Иордании и за удары по базам США на Ближнем Востоке.

Возложив ответственность за нападения на проиранские силы, Остин пообещал, что США предпримут «необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом».

Президент Джо Байден также пообещал привлечь виновных к ответственности «в то время и таким образом, какой он выберет». Атаку осуществили радикальные группировки боевиков, отметил Байден, действующие в Ираке и Сирии.

Об ударе по иорданской военной базе США стало известно в тот же день. Тогда сообщалось, что погибли три военнослужащих и свыше 25 ранены.