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Под завалами в Лисичанске нашли еще 10 человек

Днем 3 февраля ВСУ, предположительно, из РСЗО HIMARS, ударили по пекарне в Лисичанске.
Алина Луговая 2024-02-03 21:30:01
© Фото: novnews vk

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до восьми, пострадавших - до 10, еще около 10 человек находятся под завалами. Об этом сообщает Правительство ЛНР в своем Telegram-канале.  

«По оперативным данным в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 - получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении

Кроме того, по предварительным данным, под завалами находится 10 человек. Среди них также могут быть погибшие.

В Лисичанск направили еще три машины скорой помощи для госпитализации пострадавших. На месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Напомним, днем 3 февраля ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, куда в выходной день местные жители пришли за хлебом и другой выпечкой. Здание обрушилось. 

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