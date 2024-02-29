Трамп назвал действующего президента США Байдена неполноценным человеком

Физически и психически неполноценным назвал Джо Байдена бывший президент США Дональд Трамп.

Вместе с этим он считает действующего главу государства худшим президентом в истории Соединенных Штатов. Свое мнение Трамп выразил в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Кандидат Демократической партии - психически и физически неполноценный человек. Это худший президент в истории нашей страны», - заявил Трамп.

Прежде стало известно о результатах проведенного медосмотра лечащим врачом Байдена Кевином О'Коннором. Тот считает, что 81-летний президент вполне способен исполнять свои обязанности согласно состоянию его здоровья.

При этом в Белом доме опровергли необходимость оценки умственных способностей Байдена. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сказала, что согласно мнению врача и невролога президента, ему не нужна оценка когнитивных способностей.

Также по мнению Трампа, Байден «самый некомпетентный человек» в США. Он уверен, что под руководством Байдена США проиграют третью мировую войну до ее начала.