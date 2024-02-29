В Белом доме опровергли необходимость оценки умственных способностей Байдена

Американский президент Джо Байден не нуждается в оценке его когнитивных способностей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Во время брифинга она рассказала, что это мнение президентского врача и невролога.

«Президенту не нужна оценка умственных способностей. Это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента», - сообщила она журналистам.

Вместе с этим Жан-Пьер добавила, что американский лидер ежедневно проходит проверку умственных способностей, а 15-минутное обследование не показало бы никаких отклонений.

Как сообщалось 11 февраля, хирург, профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари заявил о прогрессирующей деменции у Байдена. По его мнению, эта болезнь на сегодняшний день неизлечима.

В конце октября 2023 года Конгресс США отметил ослабление когнитивных функций президента США. Избранный 25 октября спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в умственных способностях Байдена заметны изменения, и ему кажется, что это замечают и другие.