Трамп: США при власти Байдена проиграют третью мировую войну до ее начала

Проиграть третью мировую войну даже без участия в ней и до начала боевых действий - такой сценарий у США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена. Об этом заявил экс-глава Белого дома и нынешний кандидат от республиканской партии Дональд Трамп.

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - заявил бывший американский лидер на Конференции консервативного политического действия.

По его словам, если Байден выиграет, то худшее только предстоит, это и является ценой выборов в 2024 году, передает РИА Новости.

Ранее Трамп говорил, что третья мировая война никогда не была ближе, чем сейчас и убедил общественность в том, что только он способен ее предотвратить. Бывший глава Белого дома считает, что США под руководством его преемника Байдена стали «слабым и неэффективным государством», с мнением которого не считаются на мировой арене, назвав его «некомпетентным».

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Однако 59% американцев, судя по опросам, считают 77-летнего Трампа и 81-летнего Байдена недостойных этой должности из-за своего преклонного возраста.