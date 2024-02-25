Трамп назвал Байдена «самым некомпетентным человеком» в США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «самым некомпетентным человеком» в стране, вспомнив, как Байден потерялся на сцене. С подобной критикой президента Трамп выступил на Конференции консервативного политического лидерства (CPAC).

«Вы можете представить себе этого человека, который не может сойти со сцены? Он не может найти лестницу. Где она? Где она? Он спрашивает: где?», - сказал Трамп в своем выступлении.

В своей речи он понадеялся, что страна сможет вырваться из «кошмара с Байденом». Экс-президент США также напомнил о предполагаемом употреблении наркотических средств Хантера Байдена, вновь поинтересовавшись, что происходит с этим делом.

Напомним, в середине февраля этого года в телефоне сына действующего президента США были найдены фотографии кокаина и принадлежностей для его употребления. Отчет был опубликован Минюстом США.

В ходе Конференции Трамп также высказался о будущем страны в случае победы Байдена на выборах. По его словам, Соединенные Штаты проиграют третью мировую войну даже без участия в ней и до боевых действий.