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Замглавы МИД КНР Вэйдун призвал Россию вместе защищать региональную безопасность

Помимо совместной защиты региональной безопасности, Китаю и России следует укреплять политическое взаимодоверие, отметил замглавы китайского МИД.
Марина Крижановская 2024-02-28 05:55:01
© Фото: fmprc.gov.cn

Заместитель главы китайского МИД Сунь Вэйдун заявил, что Москве и Пекину необходимо вместе защищать региональную безопасность. Помимо этого, стороны должны укреплять политическое и стратегическое взаимное доверие.

Об этом высокопоставленный дипломат сообщил по итогам визита в Россию, находясь в Москве с 26 по 27 февраля для проведения консультаций замминистров иностранных дел РФ и Китая.

Вэйдун также отметил, что обеим сторонам следует активизировать обмены на высоком уровне и расширять координацию, углублять сотрудничество в различных областях.

«Пекин и Москва должны способствовать тому, чтобы ШОС улучшила свою роль "стабилизирующего якоря" в происходящих изменениях. Им следует укреплять связи в делах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также совместно защищать региональную безопасность, стабильность и развитие. Китай поддерживает Россию в председательстве в БРИКС, и готов постоянно укреплять взаимодействие с ней на международных многосторонних платформах», - гласит опубликованная на сайте МИД КНР информация.

Также указано, что Россия и Китай должны использовать 75-летие установления дипломатических отношений между странами в качестве «новой отправной точки», а «под стратегическим руководством» президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина китайско-российское всеобъемлющее партнерство развивается «здорово, стабильно и глубоко». При этом двусторонние отношения в новую эпоху «находятся в лучшем состоянии».

Сунь Вэйдун приезжал в столицу РФ для консультаций с замглавой МИД РФ Андреем Руденко по вопросам российско-китайских отношений, ШОС и совместных с Россией дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В этот Вэйдун встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Восьмого февраля Путин и Си Цзиньпин оценили рекордный товарооборот между странами. Во время телефонного разговора они подметили, что он достиг рекорда в 227,7 миллиарда долларов, превысив порог в 200 миллиардов долларов.

Третьего января Путин утвердил Годы культуры России - Китая в 2024-2025 годах, целью которых является развитие и расширение российско-китайских отношений и связей в области культуры.

Одиннадцатого января глава китайского МИД призвал усилить стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином.

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