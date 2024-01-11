Ван И: Россия и Китай должны укреплять общение как ответственные крупные страны

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал усилить стратегическое сотрудничество между Китаем и РФ, сообщает «Лайф».

КНР и Россия - ответственные крупные страны, отметил китайский дипломат. Москва и Пекин должны укреплять стратегическое общение, добиваться большего стратегического консенсуса и осуществлять более широкое стратегическое сотрудничество в вопросах будущего человечества и мира, заявил министр иностранных дел Китая.

Благодаря высококачественной стратегической координации обе стороны хорошо управляют делами своих стран и играют ведущую роль на международной арене и поддерживают глобальную стратегическую стабильность, сказал Ван И.

Китай твердо верит, что Россия сможет успешно завершить свою важную внутриполитическую повестку дня и сохранить национальную стабильность и развитие, передает слова главы МИД КНР Xinhua.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в БРИКС и палестино-израильскому конфликту. Ван И заявил, что Китай полностью поддерживает Россию, которая в этом году станет председателем объединения, в проведении успешного саммита БРИКС, и готов приложить совместные усилия с Россией для усиления международного влияния БРИКС и вывода сотрудничества на новый уровень.

И Китай, и Россия должны продолжать укреплять контакты и координацию, призывать к немедленному прекращению огня и боевых действий в палестино-израильском конфликте, обеспечивать бесперебойную доставку гуманитарной помощи и предпринимать совместные усилия для возобновления решения о двух государствах, говорится в сообщении.