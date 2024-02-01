Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Годы культуры России - Китая в 2024 и 2025 годах. Документ был опубликован на официальном правовом сайте.

Целью Годов названо развитие и расширение российско-китайских двусторонних отношений и связей в области культуры. Президент поручил Правительству утвердить состав Российской части организационного комитета по подготовке Годов культуры и оказывать необходимое содействие в работе. Самому же оргкомитету предстоит разработать план основных мероприятий Годов культуры и координировать государственные органы в целях реализации мероприятий.

Финансирование мероприятий планируется обеспечивать в пределах бюджетных ассигнований, включенных в федеральный бюджет, а также с помощью заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин встретился с участниками СВО из разных видов войск в Ново-Огареве. Президент назвал общение с военнослужащими «бытовым, дружеским», и в конце встречи подарил им именное табельное оружие и значки с копией президентского штандарта.