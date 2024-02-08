Путин и Си Цзиньпин отметили рекордный товарооборот между странами

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте Кремля. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин и Си отметили, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Двусторонний товарооборот превысил 200 млрд долларов и достиг рекорда в 227,7 млрд.

Лидеры обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули важность российско-китайского взаимодействия для стабилизации мировых дел. Главы государств обменялись мнениями по ситуации в ряде регионов мира, включая Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Си Цзиньпин поддержал приоритеты российского председательства в БРИКС. Владимир Путин подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая».

Стороны выразили заинтересованность в продвижении сотрудничества по разным направлениям и внешнеполитической координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других структур.

РФ и КНР должны вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела, отметил Си Цзиньпин в ходе разговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. В сообщении отмечается, что в отношениях двух стран открываются новые возможности.

Россия и Китай должны вместе поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек, подчеркнул китайский лидер.

Главы государств договорились продолжать личные контакты. Кроме того, президент России поздравил китайского лидера и китайский народ с наступающим Праздником весны.