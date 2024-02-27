В Литве рассматривают вариант отправки тренировочных миссий на Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс рассматривает вариант отправки тренировочных миссий на Украину, передает RT.

По словам политика, Литва имеет специальный мандат на проведение обучения украинцев как на территории своей страны, так в Великобритании и Германии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности отправки войск НАТО на Украину.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением, что немецкие военные не будут принимать участие в военном конфликте на Украине. По его словам, «сапоги на земле - не вариант для ФРГ».

Первым о возможной отправке ЕС и НАТО своих военных на Украину заявил 26 февраля словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, говорилось о поиске вариантов помощи ВСУ за счет двусторонних договоренностей с Украиной.