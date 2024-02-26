Фицо: ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину

Ряд стран ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По информации РИА Новости, речь идет о поиске вариантов помощи ВСУ за счет двусторонних договоренностей.

«Группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант. - Прим. ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», - приводит агентство слова словацкого лидера.

Кроме того, Фицо выразил уверенность, что «возможная отправка военных НАТО и ЕС на Украину» не принесет никаких результатов, так как «не позволит добиться уступок от РФ» и приведет только к усугублению ситуации в зоне украинского конфликта.

Фицо, комментируя встречу членов Европейского союза и НАТО в Париже, подчеркнул, что саммит для него - «подтверждение провала стратегии Запада на Украине» и от обсуждения возможного непосредственного военного участия стран ЕС в конфликте «идет мороз по коже».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая победила Наполеона и Гитлера, и подчеркнул ее высокий военный потенциал по сравнению со странами ЕС-членами НАТО. Как известно, Трамп - противник дальнейшего финансирования военной помощи Киеву и неоднократно заявлял, что в случае его возвращения в Белый дом он сумеет решить украинский конфликт за столом переговоров.