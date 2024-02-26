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Актера Депардье снова обвинили в домогательствах

Неназванная художник-постановщик подала иск в прокуратуру Парижа, заявив, что актер Жерара Депардье совершил над ней сексуальное насилие.
Дариан Криц 2024-02-26 02:30:01
© Фото: © Thierry Roge ZUMAPRESS.com Global Look Press

Известный французский актер Жерар Депардье снова оказался в центре скандала, его обвинили в сексуальных домогательствах.

Как сообщает «360» со ссылкой на агентство AFP и адвоката заявительницы, обвинителем выступила принимавшая участие в съемках 2021 года с Депардье художник-постановщик. Ее имя не указывается.

Уточняется, что она подала иск «против легенды французского кино за предполагаемое сексуальное насилие», которое якобы произошло во время съемок. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру Парижа. В ведомстве не смогли подтвердить факт обращения гражданки, а защитники Депардье ситуацию не прокомментировали.

Скандал вокруг знаменитого актера разгорелся в конце 2023 года. Тогда сообщалось, что порядка 13 женщин заявили о недопустимых действиях сексуального характера со стороны Депардье, но сам он эти обвинения отрицает. На фоне этих разбирательств восковую фигуру Депардье даже убрали из парижского музея.

После этого 50 деятелей культуры Франции вступились за актера, среди них в защиту Депардье выступил даже президент Франции Эммануэль Макрон.

#в стране и мире #скандал #Жерар Депардье #сексуальные домогательства #обвинения в домогательствах
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