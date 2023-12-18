Восковую фигуру Депардье убрали из парижского музея из-за скандала вокруг актера

Репортаж, где актриса рассказала о домогательствах со стороны Жерара Депардье, вызвал новую волну критики актера, также ранее был опубликован материал, где 13 женщин рассказали о действиях сексуального характера с его стороны. Актер отрицает любые обвинения по этому поводу.

© Фото: Thierry Roge, ZUMAPRESS, Globallookpress

Фигуру актера Жерара Депардье убрали из парижского Музея восковых фигур Гревен из-за критики в его адрес. Как пишет агентство France Press, посетители музея оставляли негативные комментарии об актере.

«В понедельник статую актера Жерара Депардье убрали из экскурсионного маршрута парижского Музея Гревен», - цитирует французские СМИ РИА Новости.

Сначала критические замечания в адрес актера появились из-за публикации 7 декабря репортажа телеканала France 2, в котором рассказывалось о поведении Депардье во время съемок в Северной Корее в 2018 году. В материале были показаны его уничижительные высказывания о женщинах, а также признание актрисы Элен Даррас в том, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны актера. В апреле также был опубликован материал онлайн-издания Mediapart, где 13 женщин рассказали о недопустимых действиях сексуального характера со стороны Депардье. Сам актер, однако, отрицает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона. По словам главы Минкультуры Франции Римы Абдул-Малак, своим поведением он позорит страну.