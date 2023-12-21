Макрон выступил в защиту обвиняемого в домогательствах Жерара Депардье

В защиту Депардье недавно высказался французский президент Эммануэль Макрон, и на него также обрушился шквал критики. Ситуация обострилась после 7 декабря, когда обвинившая его в домогательствах актриса покончила жизнь самоубийством.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Европе набирает обороты скандал вокруг актера Жерара Депардье. Все помнят, как обвинения в сексуальных домогательствах свели на нет всю карьеру голливудской звезды Кевина Спейси. Его участь сейчас постигла кумира французов. Ситуация стала очень серьезной - среди обиженных им женщин есть самоубийца. Скандал вышел на новый, уже политический уровень.

Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за обвиненного в харассменте Депардье. Он выступил в эфире France 5, назвал его гордостью страны и призвал общественность до окончания всех разбирательств не забывать о презумпции невиновности.

«Я ненавижу охоту на ведьм, когда все набрасываются на одного человека на основе репортажа, не давая ему даже возможности защититься. Есть судебное расследование, оно идет своим чередом. В противном случае это не демократия. Я большой поклонник Жерара Депардье. Он великий актер, гений своей профессии. Он сделал известными французских героев по всему миру, и я говорю это не как президент, а как гражданин Франции», - заявил Макрон.

На французского лидера тут же обрушился шквал критики со стороны СМИ и обычных граждан, у которых и без того достаточно претензий к политике, которую проводит Макрон. Высказывания президента жестко осудил и его предшественник Франсуа Олланд, в свое время сам оказавшийся в центре скандала с супружеской изменой. Он посоветовал Макрону позаботиться в первую очередь о состоянии женщин, пострадавших от рук актера.

«От президента республики ожидалось, что он будет говорить о женщинах, о том, как их защитить, а не просто скажет, что Депардье был великим актером. И нет, мы не гордимся Жераром Депардье, тем более когда мы видим, как он смотрит на молодую девушку скачущую верхом на лошади», - прокомментировал Франсуа Олланд.

Главе Елисейского дворца припомнили и то, что Депардье с 1996-го обладатель ордена Почетного легиона, высшей награды Франции. Вопрос, может ли человек, обвиненный в сексуальном насилии, носить ее, для французов остается открытым.

Чтобы еще сильнее не накалять обстановку, Депардье публично отказался от ордена, добровольно передав его «в распоряжение» министра культуры страны Римы Абдул-Малак. Ранее она потребовала лишить актера награды и заявила, что он «позорит Францию».

Кроме того, 7 декабря 60-летняя актриса Эмманюэль Дебевер, которая первая выступила с обвинениями в адрес Депардье, покончила жизнь самоубийством. Связан ли ее поступок со скандалом, выясняет следствие. Сам 74-летний актер последний раз комментировал скандал еще в октябре.

«Я никогда не оскорблял женщину. Причинить боль женщине для меня - это все равно, что пнуть в живот свою мать. Я никогда не стремился причинить боль. Я прошу прощения за то, что веду себя как ребенок, который хочет повеселиться перед публикой», - сказал актер.

Поводом для этого далеко не первого скандала послужил документальный фильм, вышедший месяц назад на французском телеканале France 2. В нем Сара Брукс и Шарлотта Арну обвинили актера в изнасилованиях. А затем еще две актрисы - Мэрилен Андрен и Элен Даррас - в домогательствах во время съемок художественных фильмов конца нулевых. А еще ранее, весной, на знаменитого актера пожаловались более 10 женщин. Среди них журналистка Рут База, которая в еще 1995-м году брала у него интервью.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.

Ранее из-за скандала вокруг Депардье из музея в Париже убрали восковую фигуру актера. Как пишут СМИ, в музей поступали негативные сообщения от посетителей в адрес Депардье.