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Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции вступились за Депардье

На фоне шквала критики в адрес Жерара Депардье в его защиту выступил даже президент Франции Эммануэль Макрон.
Ян Брацкий 2023-12-26 04:18:01
© Фото: IMAGO Frederic Kern www.imago-images. de Global Look Press

Пятьдесят деятелей культуры Франции выступили в поддержку известного актера Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. В группе поддержки такие звезды как Пьер Ришар и Венсан Перес, а также Кароль Буке и Карла Бруни.

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», - говорится в письме, текст которого приводит Le Figaro.

Вступившиеся за Депардье деятели культуры отметили, что против актера ведется кампания не имеющая ничего общего с презумпцией невиновности. Напомним, ранее 13 женщин во Франции выступили с обвинениями в адрес Жерара Депардье. Все они якобы столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны актера. Критика на француза льется со всех сторон. Недавно стало известно, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона. Сейчас Совет ордена проводит специальную проверку.

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон вступился за своего именитого соотечественника. Президент назвал его гордостью страны и призвал общественность повременить с обвинениями до завершения всех разбирательств. Шквал обвинений в адрес Депардье Макрон назвал охотой на ведьм.

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