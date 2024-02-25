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Кулеба назвал не имеющими стратегического значения потери Украины в территориях

Он добавил, что Украина по-прежнему ждет и рассчитывает на поставки западных истребителей F-16.
Ирина Егорова 2024-02-25 04:16:01
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

Потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для линии фронта. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы действительно понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта»,  - цитируют слова министра телеканал ABC.

Киев также ждет и рассчитывает на западную военную помощь, в частности, на поставки истребителей F-16 и увеличение количества систем противовоздушной обороны (ПВО).

В конце января министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что отправка Киеву истребителей F-16 будет в 2024 году, ожидается передать 24 истребителя. Также первые истребители направят Литва и Дания. В Соединенных Штатах ожидают, что подготовка 12 украинских пилотов и обучение экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года.

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